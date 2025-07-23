بالصورة: إنفصال فنان لبناني عن زوجته

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انفصل الفنان اللبناني ربيع الجميّل عن زوجته مونيكا خوزام، بعد زواج استمر ست سنوات، أثمر ابنتهما الوحيدة "ليونا". ad وبدأت الأخبار حول الانفصال تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ المتابعون أن الطرفين قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض على منصات التواصل، بالإضافة إلى غيابهما عن الظهور سويًا في المناسبات والأعياد الأخيرة.



وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم الانفصال بشكل ودي، إذ لا يزال كل من ربيع ومونيكا يكنّان الاحترام المتبادل لبعضهما البعض، ويحرصان على تأمين بيئة سليمة ومستقرة لتربية ابنتهما. يُذكر أن الثنائي كان قد تزوج عام 2019، وقد ظهرت مونيكا في اثنين من الفيديو كليبات الخاصة بربيع خلال مسيرته الفنية.