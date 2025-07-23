خطيب نجمة شهيرة يُحدث ضجة بنشر صور خاصة لها!

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مؤخرا احتفلت النجمة الأميركية سيلينا غوميز بعيد ميلادها الثالث والثلاثين مع اصدقائها المقربين وخطيبها بيني بلانكو الذي استغل هذه المناسبة للتعبير عن حبه الكبير لها من خلال مجموعة من الصور الخاصة والعفوية.

وعبّر المنتج الموسيقي عن حبه الكبير للنجمة العالمية من خلال مشاركة جانباً أكثر خصوصيةً من حياتهما الشخصية، وقدّم للمعجبين لمحة نادرة من وراء الكواليس عن طريقة اهتمامه بها وحرصه على راحتها.

وشارك بلانكو متابعيه على انستغرام بمجموعة من الصور التي التقطها بنفسه من أوقات مختلفة، وتظهر فيها سيلينا وهي نائمة كالأطفال في أماكن مختلفة من منزلها وحتى في السيارة، كاشفاً عن عادات نوم حبيبته العفوية.

وأرفق الشاب المنشور بتعليق رومنسي كتب فيه "حياتنا معاً كالحلم، لذلك لا اوقظك أبداً. كل عام وانت بخير يا حبيبتي". تفاعل الجمهور بشكل واسع مع طريقة بلانكو في الاحتفال بها والتعبير عن حبه واهتمامه الكبير لتكون مرتاحة وهادئة، وهذا ما ينعكس على يومياتها وحياتها بالفعل. (لها)