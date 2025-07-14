الموت يُفجع زياد برجي..!

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فُجع الفنان اللبناني زياد برجي بوفاة شقيقه محمد برجي، أمس الأحد، إذ نعى برجي شقيقه من دون الكشف عن سبب الوفاة.

ونشر برجي نعوة شقيقه الراحل على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليق جاء فيه: “أخي الغالي محمد في ذمة الله”.

يوارى جثمان الراحل الثرى، اليوم الإثنين، في “روضة الشهيدين” في بيروت، وتقبل التعازي بعد الدفن مباشرة في “حسينية الروضة”.

وحرص عدد من المشاهير على نعي شقيق الفنان اللبناني، من بينهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي علقت على منشوره قائلة: “خسارة كبيرة! الله يعطيك الصبر زياد لك وللعائلة، ويرحم محمد”.