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نجم يتسبّب بكسر في يد باميلا الكيك... هذا ما كشفته

7
JULY
2025
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 لها - تعرّضت النجمة باميلا الكيك لحادث غير مقصود خلال تصوير مسلسل "آسر"، وأُصيبت بكسر في يدها، مما استوجب تغييراً في أسلوب ملابسها لاستكمال التصوير.
 
وشاركت الممثلة اللبنانية متابعيها على "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه على طبيعتها وهي تقول بعفوية: "عندي خبر مؤسف لناس وبيبسط كتير ناس، للأسف نحن بالزمن العار"، لتمدّ يدها أمام الكاميرا وتكمل: "انكسرت إيدي، ممثل لن نبوح باسمه الآن تحمّس جداً جداً وكسرلي إيدي".
 
وأضافت باميلا أنها اضطرت إلى وضع يدها في جبيرة، وطلبت من جمهور ألاّ يستغرب إذا رأى أي تغيير في إطلالاتها، لأنها قد تضطر الى ارتداء ملابس بأكمام طويلة لإخفاء الجبيرة خلال الحلقات المقبلة، مشيرةً إلى أن الوضع صعب، خاصة أن المشاهد المتبقية تتضمن الكثير من العنف وتتطلب جهداً بدنياً.
 
واختتمت حديثها بالقول: "ما في شي بصير بالصدفة، الحمد لله على كل شي، أنا منيحة ودايماً رح نكون مناح لو شو ما صار معنا".
 
وأرفقت باميلا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "بآخر تصوير 20 حلقة، ومن كتر الحماس والشغف، زميلي بالمشهد، وعلماً إنو هو رجّال وإنسان حقيقي، بفتخر إني وقفت بوجهه، طبعاً مش بالقصد، ساهم إني أوقع على إيدي بطريقة غير إرادية... كان صعب ولكن نحنا من الصعب منطلّع تحدي".
 
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع فيديو باميلا الكيك، متسائلين ما إذا كان المُتسبّب بالكسر في يدها هو باسل خياط أم خالد القيش، وتمنوا لها الصحة والحذر خلال التصوير حرصاً على سلامة يدها.
 
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