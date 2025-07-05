living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد نجاحه في أعمال عدّة... نجم أميركي يعلن قراره باعتزال الكوميديا!

5
JULY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

-

فاجأ النجم الأميركي كريغ روبنسون، الشهير بدور "داريل فيلبين" في مسلسل The Office، جمهوره بإعلان اعتزاله الرسمي عالم الكوميديا، في خطوة غير متوقعة أثارت تساؤلات عديدة حول مستقبله الفني وطبيعة مشروعه الجديد، خصوصًا بعد أن لمح إلى "رسالة حقيقية" يعمل على تحقيقها من دون كشف التفاصيل.

أعلن روبنسون (53 عامًا) قراره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، قال فيه: تحديث في حياتي: سأعتزل الكوميديا رسميًا لأركز على رسالتي الحقيقية. ترقبوا. أنا أعمل على شيء ضخم.

ووجّه في الفيديو رسالة مؤثرة إلى جمهوره قال فيها: مرحبًا بالجميع! أردت فقط أن أخبركم أنني سأعتزل الكوميديا، ولكن ليس عبثًا – كانت مسيرة رائعة، وكنتم جمهورًا مذهلًا، لكنني أتابع شيئًا أكبر. شكرًا جزيلاً لكم، أحبكم جميعًا، وترقبوا الجديد.

بعد ساعات، نشر روبنسون فيديو آخر، كشف فيه أنه يعمل على إطلاق مشروع صغير لكنه يواجه بعض التحديات، فكتب: اتضح أن الحلم وبناء مشروع مع الأصدقاء أمران مختلفان تمامًا. لا أستطيع الخوض في التفاصيل الآن، ولكن بصراحة، أي مساعدة ستكون ذات قيمة كبيرة.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout