بعد نجاحه في أعمال عدّة... نجم أميركي يعلن قراره باعتزال الكوميديا!

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فاجأ النجم الأميركي كريغ روبنسون، الشهير بدور "داريل فيلبين" في مسلسل The Office، جمهوره بإعلان اعتزاله الرسمي عالم الكوميديا، في خطوة غير متوقعة أثارت تساؤلات عديدة حول مستقبله الفني وطبيعة مشروعه الجديد، خصوصًا بعد أن لمح إلى "رسالة حقيقية" يعمل على تحقيقها من دون كشف التفاصيل.

أعلن روبنسون (53 عامًا) قراره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، قال فيه: تحديث في حياتي: سأعتزل الكوميديا رسميًا لأركز على رسالتي الحقيقية. ترقبوا. أنا أعمل على شيء ضخم.

ووجّه في الفيديو رسالة مؤثرة إلى جمهوره قال فيها: مرحبًا بالجميع! أردت فقط أن أخبركم أنني سأعتزل الكوميديا، ولكن ليس عبثًا – كانت مسيرة رائعة، وكنتم جمهورًا مذهلًا، لكنني أتابع شيئًا أكبر. شكرًا جزيلاً لكم، أحبكم جميعًا، وترقبوا الجديد.

بعد ساعات، نشر روبنسون فيديو آخر، كشف فيه أنه يعمل على إطلاق مشروع صغير لكنه يواجه بعض التحديات، فكتب: اتضح أن الحلم وبناء مشروع مع الأصدقاء أمران مختلفان تمامًا. لا أستطيع الخوض في التفاصيل الآن، ولكن بصراحة، أي مساعدة ستكون ذات قيمة كبيرة.



