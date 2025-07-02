بالصور - بعد خلعها الحجاب.. ماذا قالت النجمة اللبنانية الشهيرة؟

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نشرت الفنّانة اللبنانيّة الشهيرة المعتزلة أمل حجازي صورتَين جديدتَين عبر حسابها الرّسميّ على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيهما من دون الحجاب بشكل واضح، وذلك للمرّة الأولى بشكل رسميّ منذ إعلان اعتزالها الفنّ وارتدائها الحجاب في عام ٢٠١٧.



عودة أمل إلى الظّهور العلنيّ من دون حجاب أعادت الجدل مجدّدًا إلى مواقع التّواصل، خاصّة بعد الجدل الكبير الّذي أثارته في آذار/مارس ٢٠٢٤، حين انتشر لها مقطع فيديو وهي تؤدّي أغنيتها الشّهيرة “زمان” من دون غطاء للرّأس، ما دفع بعضهم إلى التّساؤل: هل خلعت أمل حجابها؟ وهل تمهّد لعودتها إلى عالم الغناء؟



آنذاك، وبعد أيّام من الانتقادات والتّكهّنات، خرجت حجازي عن صمتها وعلّقت بطريقة غير مباشرة عبر منصّة “إكس”، قائلة:



“إلى كلّ من يهمّه الأمر: أنا لم أخلع أخلاقي، ولم أخلع شرفي، ولم أخلع قربي وحبّي إلى الله، ولم أخلع إنسانيّتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم أخلع مبادئي الّتي أفتخر بها والحمد لله… ولم أخلع حشمتي، وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منا كبشر، وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئًا آخر… مع حبّي واحترامي، اقتضى التّوضيح.”



منذ ارتدائها الحجاب واعتزالها الفنّ، ركّزت أمل حجازي على تقديم الأناشيد والأعمال الدّينيّة، متجنّبة السّاحة الفنّيّة التّقليديّة. لكنّ صورها الجديدة، وإن لم تُرفق بأيّ تعليق صريح، أثارت تساؤلات مجدّدًا حول موقفها الحاليّ، وإن كانت تعني تحوّلًا جديدًا في مسيرتها أو موقفًا شخصيًّا بحتًا.





