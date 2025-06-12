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وفاة إعلامية شهيرة بعد معركة طويلة مع السرطان!

12
JUNE
2025
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توفيت الإعلامية الأميركية ومقدمة البرامج السابقة في قناة mtv العالمية، أناندا لويس، عن عمر ناهز 52 عاما، بعد معركة طويلة مع سرطان الثدي.

وأكدت شقيقتها، لاكشمي، نبأ وفاتها في منشور مؤثر عبر "فيسبوك" أمس الأربعاء أرفقته بصورة بالأبيض والأسود للويس وعبارة: "إنها حرة، بين أحضان الله"، في وداع مؤلم للنجمة الراحلة.
واشتهرت لويس في أواخر التسعينيات بعد انضمامها إلى MTV، حيث قدّمت برامج بارزة مثل Total Request Live وHot Zone. ووصفتها صحيفة نيويورك تايمز في عام 1999 بأنها "صوت جيل الهيب هوب". في عام 2001، غادرت القناة لتبدأ تجربة برنامجها الحواري الخاص الذي حمل اسمها، إلا أن عرضه لم يستمر سوى موسم واحد.

وفي عام 2020، أعلنت لويس عن إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، موضحة أنها امتنعت عن إجراء الفحوصات المنتظمة بسبب مخاوف من الإشعاع. وفي جلسة حوارية عام 2024، كشفت عن تطور المرض إلى المرحلة الرابعة، وأعربت عن ندمها لرفضها العلاج الجراحي، قائلة: "أجسامنا مذهلة، لكنني كنت مخطئة".

ولدت لويس في لوس أنجلوس عام 1973، وبدأت مسيرتها الإعلامية بعد تخرجها في جامعة هوارد عام 1995. قدّمت أولى برامجها على قناة BET، قبل أن تنتقل إلى MTV عام 1997.

تميّزت بحضورها الإعلامي اللافت وأجرت مقابلات مع أشهر النجوم، مثل براندي وبريتني سبيرز وديستني تشايلد، وغطّت أحداثًا مؤثرة بينها وفاة صديقتها المقربة آليا. وفي عام 2000، اختارتها مجلة People ضمن قائمة "أجمل 50 شخصية".(إرم نيوز)

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