إعلامية وممثلة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحيّة.. وهذا وضعها! (صورة)

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بعدما كشفت الإعلامية والممثلة رولا بحسون عن تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى، طمأنت المتابعين على وضعها الصحي.

فقد نشرت رولا منشورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ، قالت فيه: "شكرا من القلب على كم الرسائل يلي أثلجت قلبي. محبتكم كبيرة كتير بالحرب وبالسلم كنتوا جنبي. الحمدالله أزمة صحية عابرة وبتمرق. وعذرا من القلب انو ما قدرت رد على كل الرسائل.. بحيكم كتير".

وتابعت: "العودة إلى الشاشة قريبا بإذن الله".



