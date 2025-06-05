توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم! (صورة)

A + A -

-

-

-

شكّلت وفاة المغني يوسف أبو حمد أحد أعضاء فرقة "رند"، قبيل ساعات من حفله الذي كان مقرراً مساء أمس الأربعاء صدمة للوسط الفني اللبناني.

وأعلنت عائلة الفنان الراحل أن مراسم التشييع تُقام اليوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في كنيسة سيدة العطايا في منطقة الأشرفية، على أن يوارى جثمان الراحل الثرى في مدافن العائلة في مسقط رأسه في جزين.



وكانت فرقة "رند" المؤلفة من الأشقاء يوسف وليلي وجمال أبو حمد، أطلقت قبل أيام قليلة أحدث إصداراتها الغنائية بعنوان "صرنا بعاد"، من كلمات الشاعر الراحل روحي طعمة، أحد أبرز صنّاع الأغنية اللبنانية، وصاحب الريادة في كتابة بعض من أنجح الأغنيات التي لا تزال حيّة في الذاكرة الجماعية، منها "مملكتي السعيدة" لوائل كفوري و"قمري وبتضلّي قمري" و"كلّن عنّك سألوني"، وهما من أبرز أغنيات الياس كرم، وقد أعاد تقديمهما فنّانون كُثر عبر العقود.



وجاءت أغنية "صرنا بعاد" بمثابة تحيّة وجدانية لإرث طعمة الإبداعي، الذي لطالما جمع بين بساطة الكلمة وعمق الشعور. بعيدًا عن الشعر، كان روحي طعمة أيضًا روائيًا وكاتب قصة قصيرة، إلى جانب عمله كمدقّق لغوي في عدد من أبرز الترجمات العربية. هذه الخلفية الثقافية المتعدّدة تنعكس بوضوح في نصوصه التي تتجاوز الغناء إلى مشاهد سردية مصوّرة.

وتأسّست فرقة "رند" عام 2013، وهي تضم الأشقاء الثلاثة خرّيجي المعهد العالي الوطني للموسيقى. تعتمد الفرقة في أعمالها على مزج فني مدروس بين الصوت والبيانو، وتُقدّم أغنيات أصلية مستوحاة من التراثين الشرقي والغربي.



يُذكر أن الراحل شارك مؤخرًا مع شقيقتيه في حلقة من برنامجThe Researcher على شاشة lbci إلى جانب الدكتور عماد بو حمد، حيث استعرضوا مسيرتهم الفنية وتجربتهم الموسيقية الفريدة.