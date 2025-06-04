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بالفيديو - ماذا حصل؟ .. ممثلة شهيرة بعد الحادثة: " تذكرت قصة البايجر"!

4
JUNE
2025
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خرجت الممثلة السورية جيني اسبر عن صمتها لأول مرة، وروت تفاصيل مرعبة عن حادث احتراق بطارية الشحن في منزلها، واصابة قدمها بحروق نتيجة هذا الانفجار، حيث كشفت بالتفصيل ما حصل معها ولحظات الخوف التي عاشتها.


وفي حديث لـ zee alwan tv، روت جيني ما حصل، اذ قالت: "كنت قاعدة على كنبايتي بمكاني المعتاد بالبيت، وعم قلّب عالسوشيال ميديا وحاطة الـpower bank واصلته مع موبايلي، ما كان صرلي شي 4 دقايق، فجأة حسيت متل كأن اجاني كف على رجلي وأول شي ما عرفت شو هو، طلّعت هيك لقيت نار طالعة، يعني لسعت النار بقوة".


وتابعت جيني قائلة: "لو ما انقذوني الناس اللي كانوا بالبيت، وشالوني عن الكنباية، كان ممكن تنفجر فيني البطارية لانها اشتعلت وعملت شرارة كتير كبيرة وحرقت الكنباية".  وأضافت :" تذكرت قصة البايجر ". 


لمشاهدة الفيديو إضغط هنا. 

Al-Jadeed
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