بالفيديو: قدمت استقالتها من الlbc .. ماذا جرى؟

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نشرت مذيعة أخبار الـ lbci ماريلين صليبي فيديو عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" ودعت من خلاله مشاهدي المحطة وذلك بعد العمل فيها لمدة 7 سنوات. وأرفقت ماريلين الفيديو بالتعليق الآتي: "بعد مسيرة امتدت لأكثر من سبع سنين، بودّع اليوم مؤسسة غرست فيني بذور الخبرة، تفتّحت عطاء كبير يوم بعد يوم". وأضافت :"الـLBCI العزيزة شكّلت جزء أساسي من حياتي المهنية والإنسانية. اليوم، رح خوض تجربة جديدة، بعيدة مش بس عن بيتي الثاني LBCI، إنّما عن بلدي الحبيب لبنان أيضًا.شكراً لكل الفرص والثقة والحبّ، على أمل اللقاء القريب ".







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