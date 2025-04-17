living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

﻿إعلامية لبنانية تنهي رحلتها مع “الحرة”.. ما السبب؟﻿

17
APRIL
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الإعلامية اللبنانية جويل الحاج موسى عن انتهاء مشوارها المهني مع قناة “الحرة” الأميركية، بعد خمس سنوات من العمل تنقّلت خلالها بين بيروت وواشنطن، وقدّمت خلالها تغطيات وبرامج متنوعة، كان أبرزها العمل في مجال الصحافة الاستقصائية.

وفي منشور عبر صفحتها على فيسبوك، نشرت الحاج موسى مقطع فيديو وكتبت:

“بهذا الفيديو أختم مشواري مع الحرة. مشوار بدأ كمراسلة أخبار من العاصمة اللبنانية بيروت، مروراً بتقديم برنامج حواري سياسي، وصولاً إلى الصحافة الاستقصائية من العاصمة الأميركية واشنطن، حيث عملت على ملفات تتعلق بالصين وإيران وروسيا واليمن.”

وكشفت أن نهاية المسيرة المهنية مع القناة جاءت “لأسباب خارجة عن إرادتها وإرادة أكثر من ٥٠٠ موظف في الولايات المتحدة ودبي ولبنان، وسوريا ومصر والعراق وغيرها من الدول، تم إبلاغهم بالفصل بذريعة نقص التمويل.”

وختمت الحاج موسى منشورها بالقول: “خمس سنوات مع الحرة انتهت اليوم! لكن الرسالة لم تنتهِ في عالم مليء بالقصص التي ستبقى بحاجة لمن يروي حقيقتها، حتى تبقى الحقيقة أولاً.”

تجدر الإشارة الى أن جويل الحاج موسى تتمتع بمسيرة إعلامية غنية، بدأت من لبنان حيث عملت كمراسلة لقناة “الجديد” التي برزت من خلالها كمراسلة سياسية وميدانية خلال أبرز الأحداث التي شهدها لبنان في العقد الأخير، بما في ذلك تغطية الاحتجاجات الشعبية والأزمات السياسية.
كما تميزت بجرأتها في الطرح ودقّتها في المعالجة، ونالت إشادات واسعة عن تحقيقاتها الاستقصائية التي تناولت قضايا شائكة ومعقّدة، كما فازت بجائزة مهرجان Telly Awards العالمي عن التحقيق الوثائقي الذي أعدته لقناة “الحرة” بعنوان “هروب ما بعد الإنفجار”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout