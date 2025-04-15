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"Snow White" ممنوع عرضه في لبنان!

15
APRIL
2025
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حظرت الحكومة اللبنانية عرض فيلم "سنو وايت" (Snow White) من إنتاج "ديزني" في دور السينما المحلية، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت فيه، استناداً إلى قرار من مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية أحمد الحجار وقّع بتاريخ 11 نيسان 2025 على منع عرض فيلم "سنو وايت" في الصالات اللبنانية.

وأشار بيان إلى أن توقيع الوزير جاء "بعد التقرير الذي رُفع إليه من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت على اللائحة السوداء" التي يعدّها مكتب مقاطعة إسرائيل.

وتشكل غال غادوت محور حملات كثيرة تنظمها حركات داعية لمقاطعة إسرائيل تأخذ عليها خصوصاً دعمها الجيش الإسرائيلي الذي خدمت في صفوفه عامين قبل عقدين، وتأييدها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

كما نظمت الممثلة بعد أسابيع من بداية العدوان عرضاً خاصاً في هوليوود لفيلم مدته 47 دقيقة لما قالت إنها "الفظائع التي ارتكبتها حركة حماس خلال الهجوم المفاجئ في 7 تشرين الاول على إسرائيل". لم يلقَ العرض أي نجاح يذكر، وامتنع أغلب نجوم هوليوود الذين تلقوا دعوات خاصة عن حضوره.

وحظيت غادوت مؤخراً بنجمتها الخاصة على ممر المشاهير في هوليوود، في خطوة أثارت استغراب كثيرين واستنكارهم، وحضر مناصرون للفلسطينيين قبل بدء المراسم، وهتفوا "الأبطال يقاتلون كالفلسطينيين" و"تحيا فلسطين".

وتؤدي غادوت دور الملكة الشريرة في الفيلم الذي تتولى بطولته ريتشل زيغلر في دور "بياض الثلج"، ويخرجه مارك ويب، وهو صيغة سينمائية جديدة حيّة لقصة "سنو وايت" الكلاسيكية.

وقال رئيس مجلس إدارة "إيطاليا فيلم"، موزعة فيلم "سنو وايت" في لبنان، كارلو فينتشنتي، لوكالة فرانس برس "بغض النظر عن موقفنا من القائمة السوداء التي أصبح لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تطبقها، فإن الوزير لم يفعل سوى تنفيذ القانون إذ إن اسم غال غادوت مدرج على القائمة السوداء".

لكنّه شدّد على أن الخسارة الناجمة عن منع الفيلم "لا تتحملها غال غادوت ولا إسرائيل، فغادوت تقاضت أجرها لقاء مشاركتها في العمل، ولا يهمها إن عُرض في لبنان أم لم يُعرض، لكن المؤسسات اللبنانية هي التي تتأثر بذلك". وأضاف "صالات السينما تملكها شركات لبنانية وموظفوها لبنانيون، في المنع ضرر عليها وحدها".

(العربي الجديد)

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