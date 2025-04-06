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بالصور - بعد فاجعة وفاة نجله "وديع ".. الفرحة تعود إلى منزل الوسوف

6
APRIL
2025
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احتفل "سلطان الطرب" جورج وسوف أمس (السبت) بزفاف نجله حاتم وسوف وليا برخيا في حفل أحياه الفنان اللبناني راغب علامة، بحضور أقارب العروسين ومجموعة من الأصدقاء المقربين، على غرار الإعلامية أنابيلا هلال برفقة زوجها نادر صعب، والإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.

ونشر نيشان مجموعة صورة من الزفاف، بالإضافة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات غناء "السوبر ستار" أغنيته "قلبي عشقها"، في حفل الزفاف الذي أدخل الفرح مجدداً إلى عائلة الفنان السوري، عقب مأساة وفاة وديع جورج وسوف في مطلع عام 2023، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة ودخوله في غيبوبة ثم وفاته، عقب عملية تكميم معدة.

 يُذكر أن حاتم جورج وسوف سبق أن فسخ خطوبته من الشابة أمال حلاوي، بعد ارتباطهما في كانون الثاني (يناير) من عام 2010.

وعلى الصعيد الفني، كانت أغنية "رقصة إسباني" التي أصدرها في تموز (يوليو) الماضي أحدث أعمال "الوسوف"، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع باسم رزق، أما الكليب فتولى إخراجه جاد شويري.

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