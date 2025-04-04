زوجها أعلن الخبر الحزين... وفاة "بلوغر" شهيرة بسبب مضاعفات الولادة!

هايلي، المعروفة باسم "الممرضة هايلي"، اكتسبت شهرة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وثّقت تجربتها الشخصية مع العقم على مدار عامين من التلقيح الاصطناعي.

وكانت منفتحة في مشاركة تفاصيل رحلتها، بدءاً من الصعوبات الصحية والمشاكل الوراثية التي واجهتها هي وزوجها، وصولاً إلى لحظة إعلان حملها في أيلول الماضي، حيث وصفت الأمر بأنه "لا يُوصف".