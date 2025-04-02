وفاة فنانة قديرة والسبب مجهول!

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توفيت الممثلة السورية سعاد عمر التي شاركت في أدوار متنوعة بعدد من الأعمال الدرامية السورية المعروفة.

وقدم عدد من الفنانين السوريين، وبينهم تيسير إدريس وغادة بشور وسحر فوزي، تعازيهم في وفاة الفنانة الراحلة.



ولم تورد نقابة الفنانين السوريين تفاصيل عن سبب وفاة الممثلة الراحلة ولا مكان وفاتها أو مكان إقامة العزاء.



وشاركت سعاد عمر في أدوار غير رئيسة بعدد من المسلسلات السورية منذ تسعينيات القرن الماضي، وبينها مسلسل الجوارح"، "جواد الليل"، و"سحر الشرق".



كما شاركت في دور "أم محمود" بمسلسل "خان الحرير" بجزئه الأول الذي عرض في منتصف تسعينيات القرن الماضي برفقة جمال سليمان وسليم صبري وبسام كوسا والراحل عمر حجو.