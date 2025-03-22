"متل اليوم دفنت خيي وهوي شاب".. مارون ناصيف ينعي هدى شديد: ما كنت مقرر أكتب!

نعى الإعلامي مارون ناصيف الإعلامية هدى شديد مساء أمس الجمعة، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" وقال:

"هدى يا هدى حرقتيلنا قلوبنا

جبرتيني بهيدا النهار اكتب على رغم قراري بعدم الكتابة

نعم بعيد الأم ما كنت مقرر أكتب لأنو من سنتين متل اليوم دفنت خيي وهوي شاب بعد صراع ٩ اشهر مع الخبيث

يعني كلمة ينعاد عليك لأمي بطّلنا نقولها بهيدا النهار لأنو ما بتخايل في ابشع من انو تخسر أمّ ولدها ليلة عيد الأم وتدفنو نهار ٢١ آذار

جبرتيني اكتب بهيدا النهار لأنو رحيلك فراغ كبير

فراغ لأنك صديقة نادرة الوجود

فراغ لأنك مصدر للقوة والصبر والمعنويات خاصة بلحظات الشدة

فراغ لأنك عملة نادرة بعالم الصحافة والإعلام والأهمّ الأخلاق

الى اللقاء صديقتي حيث لا وجع ولا ألم

المسيح قام."