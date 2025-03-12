"أهانته أمام أصدقائه".. حسام حبيب يكشف ما حدث مع شيرين

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عاد المطرب المصري حسام حبيب لكشف كواليس ما جرى بينه وبين طليقته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وتفاصيل الساعات العصيبة التي مرت على الثنائي.

وفي لقاء مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، تحدث حسام حبيب عن كواليس ما جرى، وخلافاتهما معا، وكيف كان هناك طبيب مختص لتنظيم العلاقة بين الثنائي.

حيث طالبه الطبيب بألا يقف في وجهها حينما تكون غاضبة، وأمره بالانسحاب إلى مكان آخر، وهو ما حدث بالفعل في إحدى الأزمات، حينما كان حبيب يتواجد مع شيرين وبصحبتهما أصدقاؤهما.

وقتها شعر المطرب المصري أن شيرين ستتملكها العصبية، فقرر الانصياع لتعليمات الطبيب، وانسحب على الفور إلى غرفة أخرى، تناول الطعام وخلد إلى النوم.

لكنه حينما استيقظ لم يجد شيرين في المنزل، وظل يبحث عنها لأيام، قبل أن يفاجأ باتصال منها تخبره فيه بموقعها، ليذهب إليها، لكنه فوجئ بصديقتها تحذره من أحد الأشخاص، من المفترض أنه صديقه، وكان يتولى إدارة أعمال شيرين، لكنه كان يحرضها عليه.

وبعد أن التقى بشيرين افتعلت معه شجارا أمام أصدقائهما، وطلبت منه أن يطلقها، وواصلت استفزازه، قبل أن تهينه قائلة "تبقى كذا لو مطلقتنيش".

وهو ما أصابه بالغضب، وأبلغها أنه سيطلقها بالفعل بسبب الإهانة التي تعرض لها، ليفاجأ بعدها أنها من قامت بقص شعرها بالطريقة التي صدمت الجميع.

وخلال اللقاء، كشف حسام حبيب عن تعرضه للمرض، ومعاناته من اضطراب الشخصية الحدية، وهو ما أخبرته به طبيبته النفسية، بعد أن توجه لزيارتها، وشكواه من عدة أعراض.

كما استرجع حسام خلال اللقاء ما حدث بينه وبين شيرين، حينما طلبت أن تستمع إلى أغانيه الجديدة، وحينما أطلعها عليها بكت، واندهشت من كونه يعد لنفسه أغنيات أفضل من التي يعمل عليها لصالحها.

ولم يخف حبيب أن علاقته بشيرين دمرته ودمرت من حوله وأهله، موجها لهم الاعتذار بسبب ما حدث، كما كشف عن كون شيرين أخبرته أنها ستجعل العالم بمثابة السجن له.