living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أنا اللي دمرتها".. ماذا قال حسام حبيب عن شيرين؟

7
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أدلى المطرب حسام حبيب باعترافات جريئة، خلال حلوله ضيفا على حلقة الخميس من برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال ويعرض عبر شاشة "MBC مصر" في شهر رمضان.

واستغل رامز جلال تواجد حسام حبيب مقيدا في الفقرة الرئيسية للبرنامج، وقرر توجيه أسئلة صعبة له بخصوص علاقته بشيرين عبد الوهاب طليقته، التي دخلت في أزمات كبرى وقضايا معه خلال الأشهر الأخيرة.

وحينما وجه رامز جلال السؤال إلى حسام حبيب قائلا "هل حسام حبيب دمر شيرين ولا انت واخدها مدمرة جاهزة؟"، ليجيب حسام حبيب وهو يضحك قائلا "أنا اللي دمرتها".

وأوضح بعدها المطرب المصري أنه مازال يحب زوجته السابقة بشكل رومانسي، وحينما باغته رامز جلال بالسؤال قائلا "دلوقتي إيه أكتر حاجه بتلفت نظرك في الست غير حسابها في البنك؟"، اكتفى حسام بالضحك كإجابة على السؤال.

ووجه حسام حبيب اعتذاره إلى زوجته السابقة في الحلقة قائلا "أنا آسف يا شيرين.. وأنا لسه بحبك.. وإنتي على راسي من فوق.. واتعلمت الأدب على الآخر".

وفي نهاية الحلقة أكد رامز جلال لحسام حبيب أن ما حدث في الحلقة كان في مصلحته للغاية، خاصة أن شيرين حينما تشاهد الحلقة ستتنازل عن كافة القضايا، وسيعودان إلى بعضهما البعض مرة أخرى.

لكن حسام حبيب أكد على أن "أم البنات" هي من ستفرح فيه بعد ما حدث معه، وذلك في إشارة إلى شيرين عبد الوهاب.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout