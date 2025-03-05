living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فنان عربي يواجه السجن بسبب أغنية حققت ملايين المشاهدات

5
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد الانتقادات القاسية التي تعرضت لها أغنية "انتحر عادي" للمغني حبيب هيمون، أصدرت السلطات الجزائرية أخيراً، حكماً ابتدائياً بسجنه أربع سنوات.

وأثارت الأغنية جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا، وحققت نسبة مشاهدات مليونية على موقع "يوتيوب" خلال شهر من طرحها، ولكن المغنّي الجزائري تعرض لهجوم عنيف وانتقادات حادة بسبب مضمون الأغنية الذي اعتبره البعض مخالفاً للقيم الأخلاقية والمجتمعية.

واتهم المنتقدون المغنّي بالترويج لفكرة الانتحار وتعاطي المخدرات والدعارة، وبعد تزايد الضغط الشعبي والإعلامي، صدر حكم قضائي بسجنه ليضع حداً لهذا السجال.

وتفاعل الجمهور الجزائري بشكل واسع مع الحكم الصادر بحق المغنّي حبيب هيمون، وانقسمت التعليقات بين من وافق عليه لردع المحتوى الهابط وطالب بضرورة تدخل السلطات لمراقبة المحتوى الغنائي الذي قد يحمل رسائل سلبية للمجتمع، ومَن اعترض على القرار، معتبراً أنه يقيّد حرية الرأي والإبداع الفني.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout