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هيفاء وهبي غاضبة وتهدّد... إليكم القصة

26
FEBRUARY
2025
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بعد انتشار شائعات جديدة حول زواجها من ملك جمال لبنان السابق، خرجت النجمة هيفاء وهبي عن صمتها وشنّت هجوماً قاسياً على مروّجي الشائعات ومطلقي الأخبار غير الصحيحة عن حياتها الشخصية.

وشاركت المغنّية اللبنانية عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام" رسالة تهديد شديدة اللهجة وغاضبة، نفت فيها كل ما تم تداوله عن زواجها، إذ قالت: "صورة منذ بضع سنوات في إحدى المناسبات مع ملك جمال لبنان، لحد هون صورة وخبر عاديين، بس انتوا تماديتوا بالكلام وقلة الاحترام وزوّجتوني إلو ونشرتوا الخبر بالصورة وطبعاً كالعادة ما نسيتوا ما تضيفوا التاتش تبعكن".

وتابعت: "خبر كاذب ويا ريت تفهموا لما ما رد على خزعبلاتكم لأني بحترم نفسي وبقرف منكن ومش بحترم أي حدا بجيب سيرة الناس بعشوائية وفوضوية وكذب وتلفيق أخبار وبالأخص اللي عامل فيها إنه بينقل الخبر، (نقلاً عن)، إنتوا بتبقوا أقبح من الخبر نفسه وإنتوا بتساعدوا اللي بدسّوا الأخبار بالخفي لترجعوا وتحكوا عنها بلؤم مبطّن بالعلن بصيغة الإعلام، أنا لما شفت الموضوع راح لمحل مبالغ فيه حبيت إكتب هالكلمتين".

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