فاجعة مأساوية... وفاة "يوتيوبر" عربية وطفلها أثناء ولادته!

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في فاجعة مأساوية، وافت المنية صانعة المحتوى عبير شتيتة صاحبة مدونة Enjoy Your Makeup مع جنينها، خلال أشهر حملها الأخيرة.

وتعرضت شتيتة لوعكة صحية دفعتها إلى دخول المستشفى، حيث خضعت لعملية قيصرية لإنجاب جنينها في الشهر الثامن من الحمل، لكنها أصيبت بذبحة قلبية خلال العمل الجراحي، لتفارق الحياة عن عمر ناهز 27 عاماً، قبل أن يوافيها الرضيع بعد ساعات من ولادته بسبب المضاعفات الصحية.

ونعتها صديقتها المقربة دنيا الزيراوي عن حزنها وألمها قائلةً: "صديقتي وأختي في ذمة الله. كنت أتمنى أن يكون هذا الخبر غير صحيح. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وبدأت شتيتة مسيرتها المهنية قبل نحو تسع سنوات، بمدونة مميزة في عالم المكياج والتجميل، وقد حظيت قناتها على "يوتيوب" بأكثر من 241 ألف مشترك، فيما تجاوز عدد متابعيها على "إنستغرام" 385 ألف متابع، لكن عائلتها أقفلت جميع هذه الصفحات عقب وفاتها.