living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لوحة مخيفة عنوانها الشر تهدد أدق تفاصيل حياتنا".. ميشال حايك يكشف: حدث كبير يسبق الرئاسة والرئيس!

31
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاءت توقعات المنجم ميشال حايك بشأن لبنان لعام 2025 وأطلق عليه "عام الغموض".

وقال حايك إنّه "نعم في رئاسة بعملية قيصرية وحدث كبير يسبق الرئاسة والرئيس. والرئيس المقبل انتقالي وعليه خطر ورقم الجلسة فيه تحد للحظ. والتسوية ستمر بمعراب وميقاتي موجود في كل المعادلات."

وأكمل حايك: "لوحة مخيفة عنوانها الشر تهدد العالم  وأدق تفاصيل حياتنا وتسبقنا الى مراكز العبادة."

وأضاف: "هناك "شقلبة كونية" وعلينا مواجهة الشر بقوة الارادة."

وعن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين قال حايك: "هوكشتاين راجع لأكثر من سبب دبلوماسي ليكمل شغله وعاطفيًا ليفقد حدن عزيز عليه ويقول أبعد من التوقع أنو رح يضل رايح جاي علبنان."

وعن الرئيس بري قال: "قلة النوم بعين التينة رح تنعكس عسلامة الرئيس بري"، مضيفًا أنّ "بري رح يشيل الطبخة عن النار قبل ما تستوي عند غيرو."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   