أحمد عدوية في ذمة اللّه!

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اعلنت وسائل إعلام مصرية وفنانون إن المطرب الشعبي أحمد عدوية توفي، اليوم ، عن عمر ناهز 79 عاما.

وجاءت وفاة عدوية بعد شهور قليلة من وفاة زوجته ونيسة.

ولد أحمد مرسي علي عدوي وشهرته أحمد عدوية في يونيو 1945 بمحافظة المنيا، وبعد الانتقال للقاهرة بدأ مشواره الفني من شارع محمد علي.

انتشرت أغانيه سريعا في الأفراح والحفلات في وقت كانت الآذان معلقة بقمم الغناء المصري أمثال عبد الحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب في حقبة السبعينات،ـ مما عرضه لانتقادات لاذعة في بداياته.

لكن الموسيقار بليغ حمدي كان من أكثر داعميه ولحن له أغنيات(القمر مسافر) و(ياختي اسملتين) وغيرها، كما وصفه الأديب الراحل نجيب محفوظ بأنه "مغني الحارة".

حققت أغنيته (زحمة) من كلمات حسن أبو عتمان وألحان هاني شنودة نجاحا كاسحا، وحضرت أغانيه الأخرى مثل (سلامتها أم حسن)، و(بنت السلطان) في المناسبات السعيدة في مصر والدول العربي