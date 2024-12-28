أوليفيا هاسي بطلة “روميو وجولييت” توفيت عن 73 عاماً

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توفيت الممثلة أوليفيا هاسي، التي اشتهرت عندما كانت مراهقة في دور “جولييت”، بفيلم “روميو وجولييت” لويليام شكسبير عام 1968، عن عمر 73 عاماً، بحسب بيان نُشر عبر حسابها على “إنستغرام”.

وجاء في البيان أن هوسي توفيت يوم الجمعة 27 كانون الأوّل (ديسمبر) “بسلام في منزلها محاطة بأحبائها”.

وتابع بيان عائلتها: “كانت أوليفيا شخصاً رائعاً أثّر لطفها وحكمتها الخالص في حياة كلّ من عرفها”، ووصفتها عائلتها لاحقاً بأنها كانت “مليئة بالشغف والحب والتفاني في الفنون والروحانية والعطف على الحيوانات”.

وخلص بيان عائلتها إلى القول: “بينما نحزن على هذه الخسارة الفادحة، نحتفل أيضاً بتأثير أوليفيا الدائم على حياتنا وعلى هذه الصناعة. نشكركم على أفكاركم وصلواتكم خلال هذا الوقت العصيب ونطلب منكم الخصوصية بينما نحزن على فقدان روح مميزة حقّاً”.

وُلدت هوسي في 17 نيسان (أبريل) 1951 في بوينس آيرس وانتقلت إلى لندن في طفولتها. بدأت التمثيل وهي في الثالثة عشرة من عمرها وقامت بأدوار ثانوية في الأفلام قبل أن يتمّ اختيارها في فيلم “روميو وجولييت” للمخرج فرانكو زيفيريللي.

وبمجرد عرض الفيلم في دور العرض عام 1968، حقّق ضجة كبيرة في شبّاك التذاكر. وكان من اللافت للنظر أنّه أوّل فيلم يضمّ ممثلين متقاربين في العمر، إذ كانت هوسي تبلغ من العمر 16 عاماً وبطل الفيلم ليونارد وايتينغ 17 عاماً.