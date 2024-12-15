ليلى عبد اللطيف في توقع جديد!

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أطلت ليلى عبد اللطيف ببث مباشر على تطبيق (تيك توك) مع الصحافي اللبناني ايلي باسيل، وأطلقت سلسلة توقعات عن بعض من نجوم لبنان والوطن العربي.



توقعت خلال اللقاء طلاق نجوى كرم وقالت أن هذا المشروع لن يطول طويلًا، ولم تقل لا المدّة ولم تتحدّث عن الأسباب.

وعن هيفا وهبي قالت إنها لم تكن تعرفها قبل، لكنها التقت بها في الطائرة وتعرّفت على تواضعها وطيبتها وقربها للناس.



ايلي أفشى سرًا عن هيفا وقال إنها تزوجت قبل انتهاء العام 2024، وحين سأل ليلى عن الزواج قالت: (الله يهنيها يا رب ويحق لها أن ترتاح عاطفيًا وسترتاح جدًا في هذه العلاقة. الحب يدق بابها دائمًا لكنها تختار الافضل).



وتابعت عبد اللطيف: (أتمنى لها النجاح وستبقى نكاية بهم ابنة العشرينات وستبقى ظاهرة ولن ينافسها أي أحد).