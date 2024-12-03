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ما حقيقة زواج هيفاء وهبي؟

3
DECEMBER
2024
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لها - 

عادت شائعة زواج النجمة هيفاء وهبي من شاب مصري تنتشر بشكل واسع عبر صفحات محبيها على السوشيال ميديا، رغم إصرارها على الصمت والمحافظة على خصوصيتها وإبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً للنجمة اللبنانية في إحدى المناسبات الخاصة، ظهرت فيه بكامل أناقتها وجمالها، ويجلس بجانبها شاب قيل بأنه "رجل الأعمال المصري جمال رشاد، وهو من بور سعيد ويمتلك معرض سيارات كبيراً في التجمع اسمه rashad motors، ومتزوجان تقريباً من 3 سنوات"، وبعد الضجة التي رافقت الفيديو واتهام المسؤول عن نشره بالكذب وتأليف الشائعة، عادت الصفحة لتأكيد صحة معلومتها من خلال صور جديدة لهيفاء.

وعاودت الصفحة التي تنشر كل أخبار هيفاء وهبي إثارة الجدل مجدداً بقصة زواجها، ونشرت صورة لها خلال تواجدها في معرض للسيارات ويظهر في الخلفية اسم المعرض الذي سبق وتم ذكره، وبدت على طبيعتها بملابس كاجوال أنيقة. وكذلك نشر صورة أخرى لهيفاء مع الشاب نفسه خلال تواجدهما في إحدى الحفلات.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الشائعة التي تحرص هيفاء على تجاهلها، كما لم تؤكد أو تنفِ الخبر إلى الآن، وتركّز على أعمالها الفنية والحفلاها المرتقب أن تحييها بمناسبة رأس السنة في دبي.

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