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بالصورة: هل إعتنق الإعلامي اللبناني الشهير الإسلام؟

25
AUGUST
2024
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نشر الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام، حيث أطل من داخل مسجد الشيخ زايد في الإمارات.


وعلّق نيشان على الصورة قائلا: "فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، في مسجد الشيخ زايد في إمارة الفحيرة، تاني اكبر مسجد في الإمارات العربية المتحدة، الصورة في شهر أيار 2024". وأثارت الصورة جدلا حول ما إذا كان الإعلامي اللبناني قد اعتنق الإسلام.

وكشف نيشان حقيقة اعتناقه الدين الإسلامي خلال لقاء تلفزيوني سابق على قناة "إم تي في" وقال: "سمعت كثيرًا أنني اعتنقت الإسلام حتى خالي كلمني من أميركا، ولكن بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لأ، هذه ليست المعضلة، لكن أنا مطلع جدًا على الإسلام والقرآن الكريم ولكني مسيحي أؤمن بسيدنا يسوع المسيح".

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