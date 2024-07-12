انتشار صورة لإليسا وحبيبها الغامض..ماذا في التفاصيل؟

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انتشرت صورة للنجمة إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الأخيرة مع “حبيبها” المزعوم، الأمر الّذي أثار جدلاً كبيراً، خاصة بعد إطلاقها الوثائقي عن مسيرتها على منصة “نتفليكس”.

وتظهر إليسا في الصورة إلى جانب حبيبها، وهو رجل أعمال مصري يكبرها بـ3 أعوام، بحسب المعلومات المنتشرة والمتداولة.

وكما وصفته في الوثائقي، يتمتع حبيب إليسا بالشعر “الشائب” في الصورة الّتي يتساءل الجمهور إذا ما كانت مُفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، لم تُعلّق إليسا على الصورة المذكورة، كما لم يصدر منها أي معلومة جديدة حول زواجها في وقت قريب على الرغم من انتشار معلومات عن الموضوع تُفيد بأنه سيتم قريباً في إيطاليا.