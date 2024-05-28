ممثل لبناني قدير في ذمة الله

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توفّي الممثل اللبناني القدير فؤاد شرف الدين، عن 83 عاماً، في المستشفى حيث كان يتلقّى العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس.

وقد نعاه نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، في منشور على حسابه عبر منصة "فايسبوك"، حيث كتب: "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين. الذي اثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات. كان دائماً يأخذ دور ضابط الأمن. لذا لقّب بالكابتن. محافظاً على القانون وعلى هيبة الدولة".

وأضاف بدوي، "نقابة الممثلين تنعى اليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدّم بأحرّ التعازي من أسرته ومن ابنته الزميلة جومانة التي لازمته طوال فترة علاجه ومن أصدقائه ومحبّيه في لبنان وفي العالم العربي .إنّا لله وإنّا اليه راجعون. البقاء لله".