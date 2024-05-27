إصابات طفيفة على متن طائرة قطرية...لهذا السبب!

A + A -

تعرّضت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى مطبات هوائية يوم الأحد الفائت أثناء رحلة من الدوحة إلى دبلن ، ما أدّى إلى إصابة 12 شخصاً على الأقل، وفق وكالة "فرانس برس".

وذكر مطار دبلن على موقع إكس أن "ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم أصيبوا جراء مطبات أثناء تحليق الطائرة فوق تركيا".

وأضاف المطار أن طائرة الخطوط الجوية القطرية "هبطت بسلام كما كان مقرراً في مطار دبلن قبيل الساعة 13,00 (12,00 ت غ) الأحد".

ولاحقاً جاء في بيان للخطوط الجوية القطرية على منصة إكس "تعرّض عدد ضئيل من المسافرين وأفراد طاقم الضيافة لإصابات طفيفة أثناء الرحلة وقد تم تزويدهم بالرعاية الطبية اللازمة".

وأشارت الشركة إلى أن "هذا الأمر يتم التحقيق به داخلياً".

وتمت تعبئة خدمات الطوارئ متضمنة شرطة المطار وعناصر الإطفاء والإنقاذ، وفق المطار الذي أشار إلى "مواصلة فريق مطار دبلن تقديم المساعدة الكاملة على الأرض للركاب ولموظفي شركة الطيران".

ويأتي هذا الحادث بعد أن لقي راكب بريطاني يبلغ 73 عاما حتفه الثلاثاء عندما تعرّضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية إلى مطبّات شديدة أثناء رحلة بين لندن وسنغافورة.

وأصيب نحو 100 شخص، يعاني العديد منهم إصابات في الجمجمة والدماغ والعمود الفقري.

وتظهر صور التقطت في الطائرة وهي من طراز "بوينغ 777"، المقصورة وقد تناثر فيها الطعام وزجاجات المشروبات والأمتعة، كما تدلت من السقف أقنعة الأكسجين.