بالصورة: قضية المدعوة " شادن فقيه " تتفاعل.. وجديدها!

بعد إنتشار الفيديو للمدعوة شادن فقيه الذي تتناول فيه الدين الإسلامي بطريقة ساخرة ومبتذلة ، ورفع دار الفتوى دعوى قضائية بحقها، أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بياناً جاء فيه:



“بعد انتشار موجة ما يسمى “ستاند آب كوميدي” على صعيد واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي منها ما هو على مستوى فني مقبول ومنها مع الأسف ما هو دون المتدني من قبل بعض الأشخاص الطارئين المنتحلين صفة ممثلين، والذين يتناولون مواضيع تمس بالذوق الفني وتسيء الى المعتقدات الاجتماعية والدينية، وكأننا أمام سياسة تحطيم المجتمعات تحت راية الحرية. هذه وقاحة وإسفاف وليست حرية”.