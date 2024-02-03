توّقّعات أبراج الشهر الحالي صحياً وعاطفياً ومهنياً

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تحمل توقّعات أبراج شهر شباط (فبراير) وفق الخبير الفلكي د. سمير طنب، الكثير من المفاجآت لأصحابها، بعضها سار، وبعضها الآخر يوجب الحذر، على صعد كثيرة كالصحة والحب والمهنة...

برج الحمل

الشمس وكوكب مركور يعملان لِمصلحتك وسَيُديران أعمالك وحساباتك. من ناحية العمل، اتّكلْ على المريخ وجوبيتر لأنهما يُعطيان الزخم والقوّة والنشاط لك ولِتحرّكاتك واتّصالاتك مع الناس. الحُبّ لن يكون في أحسن حالاته فابتداءً من 9 شباط الزهرة سَتُعاكسك وتُسبّب لك سوء التفاهم مع الزوج أو الحبيب. احتفظْ بأعصاب باردة في مُواجهة مُشكلاتك الماليّة كي تُحسن تدبيرها بمنطق وعقلانيّة. البعض قد يُعاني بعض الأعراض المُزمنة التي تزداد حدّة بسبب البرد.

برج الثور

مركور يسبب لك مُعاكسات، انتقادات أو بروداً في ردود فعل المُحيط تجاهك. احتفظْ بثقة بالنفس لأنَّ المريخ وجوبيتر سَيُساعدانك في تعويض خسائرك من خلال الإيحاء لك بالمواقف المُناسبة التي يجب عليك اتّخاذها. لا تستخفّ بالفُرص الإيجابيّة فهي ستؤدّي إلى نتيجة مهمّة لِمصلحتك. اعملْ على ترسيخ الانسجام مع الشريك والأصدقاء. قد تُعاني أيها الثور من "حرقة" في المعدة أو "انتفاخ"، هذا عائد إلى الطريقة إلى تمضغ بها طعامك. خُذْ وقتك وأنتَ تأكُل.

برج الجوزاء

في العمل هناك توتّر من أول شباط وحتى 12منه، لكن الأمور ستتحسّن بفضل التأثير الإيجابي لِلمريخ لأنّه سَيُعطيك القُدرة على ضبط الأمور في الاتّجاه الصحيح. الحُبّ سيبتسم لك بدءاً من 9 من الشهر بسبب تأثير الزهرة Venus وهذا التأثير الفلكي سيبرز قُدرتك على جذب الآخرين وكسب إعجابهم. لا تَكُنْ مُستعجِلاً في إطلاق أفكارك ومشاريعك، وكُنْ مُستعدّاً لِمواجهة تغيّرات اللحظة الأخيرة إذا استجدّت.

برج السرطان

هذا الشهر مُخصَّص لِلنجاحات المهنيّة والماديّة بفضل وجود الشمس في برج الدلو. فاوِضْ، فَكِّر، قُمْ بإدارة طريقة عملك، وستحصل على الإجابة المُناسبة لِكُلّ تساؤلاتك. من ناحية القلب بالعكس سيكون هذا الشهر عادياً لأن المريخ والزهرة ليسا في وضعيّة مُناسبة، وهذا ما سَيُسبّب بعض المزاج السيّىء. يجب ألاّ تشعر بالإحباط إزاء أي فشل وتَذكَّر ما يقول "لا روشفوكو": "الشخص الفَطنْ قادر على أن يستفيد من أي ظرف مهما كان سيّئاً".

برج الأسد

الشمس ومركور موجودان في برج الدلو وهذا سَيُسبّب بعض المتاعب في العمل: أجوبة سيطول انتظارها ، دعم لا يأتي في الوقت المُناسب، مواعيد تُلغى في آخر لحظة... أي كُلّ ما يجعلك عصبيّاً. حتى تستعيد طاقتك، الزهرة الصديقة لك ستقترح عليك الخروج برفقة أصدقائك المُقرّبين. في منتصف الشهر ترتفع حظوظك العاطفيّة مع احتمال حصول لقاء تنتظره منذ فترة. إذا كُنْتَ مُرتبطاً، استغلّ الوضعيّة الفلكيّة المُلائمة لِتدعيم علاقتك بالشريك، فالأوقات السعيدة نادرة المرور فلا تدعَها تفوتك.

برج العذراء

هذا الشهر مُلائم لِلمفاوضات ولِلدراسة وتحصيل العِلم والمعلومات، ما يرفع من حماستك ويعزّز طاقتك الفكريّة. هناك دعم من جانب آخر فالزهرة والمريخ سَيُساعدانك على تنظيم أعمالك من خلال مدّك بالخُطط الإيجابيّة والتي تُساعد على نجاحك. عاطفيّاً، لقاء تنتظره منذ فترة يجمعك بالحبيب، فالأسبوع الأول من الشهر حافل بالمُفاجآت السارّة ومُناسب لِلقيام بِمشاريع مُشتركة في نزهات أو تمضية الأوقات السعيدة وذلك برفقة من تُحبّ.

برج الميزان

عطارد موجود في البيت الثاني (بيت المدخول المادي)، إذاً عليك أن تُركّز جيّداً على أموالك وتختصر المصاريف غير الضروريّة وتدفع فواتيرك في الوقت المحدّد حتى لا تقع في مشاكل وهموم. عاطفيّاً، أشياء حلوة ستحصل بدءاً من 9 شباط لأنَّ كوكب الزهرة Venus يضع لَمساته الإيجابيّة على علاقاتك العاطفيّة. في مُنتصف الشهر قد تعرف بعض الصعوبات والعقبات ولكنك سَتواجهها بحزم إذا برهنت عن مُثابرة وجديّة. لا تتردّد في الاستماع إلى نجمتك التي تُسهّل لك الدرب كي تحقق ما تطمح اليه.

برج العقرب

هذا الشهر سيكون عملك وحياتك الاجتماعيّة الأساس بالنسبة اليك وهناك تَقدُّم واضح في كُلّ شيء بفضل وجود الشمس في برج الدلو ممّا سَيُعطيك ارتكازة صلبة والصورة التي تطمح إليها. موضوع آخر هامّ: نَظِّم أوقاتك وبرنامج عملك ورَتِّب حساباتك حَسَب الوقت حتى لا تقع في الفوضى. إذا أردت النجاح، إبحث عن عِشرة الناجحين، وابتعد عن الفاشلين الذين يزرعون التردّد من حولهم، ولا تسمح لأحد بإضعاف معنويّاتك. حاوِلْ أن تُحافِظ على حقوق مَن تعمل معهم وإلاّ تسبّبت بضغينة وكره سَيُهدّدان سُمعتك طبعاً.

برج القوس

النصف الأول من الشهر فيه متاعب في العمل بسبب مُضايقات المريخ وعليك التكيّف مع هذا الوضع. في النصف الثاني من الشهر يصبح المريخ حليفك وتتحوّل الأمور لِمصلحتك. حتى ترتاح، كوكب الزهرة بدءاً من 11 من الشهر سيدعمك في كُلّ ما له علاقة بالمشاريع الترفيهيّة والخروجات مع الأصدقاء والأحبّة. أنتَ شديد الحساسيّة في الأجواء الانفعاليّة، ممّا يُضعف أعصابك ويجعلك تشعر بتسرّب حيويّتك، خصوصاً أنت ِسيّدتي. أاضبطْ يا صديقي أعصابك وحاوِلْ أن تُهذِّب قوّة انفعالاتك لأنَّ نتائجها سلبيّة على الصحّة والمعنويّات.

برج الجدي

مع الشمس ومركور والمريخ وجوبيتر التي تُساند مصالحك المهنيّة، سوف تصعد بقوّة وعزم. من ناحية القلب بدءاً من 12 من الشهر كوكب الزهرة Venus سَيُعاكسك ولن تكون علاقاتك ناجحة كما تتمنّى. أنتَ مدعوّ لِلتعديل من تقديرك للأحداث أو لِلمواقف التي تُواجهك ، إذ إنَّ هنالك دائماً دروساً إيجابيّة يُمكن استخلاصها من الوضعيّات الصعبة. حاوِلْ أن تكون أكثر تَواصُلاً مع مَن هُم حولك وتمسّك بمبادئك في نشر الفرح والتفاؤل. أمّا أنتِ سيّدتي، فأنتِ مُتطلّبة هذا الشهر ولا شيء يُرضي طموحاتك بسهولة.

برج الدلو

الشمس ومركور في وضع غير مريح في الدلو فهذا سيضعك في أجواء مهنيّة صعبة. لكنّك لن تتخلى بسهولة عن حماستك وسيكون معك حق. من ناحية القلب بدءاً من 14 من الشهر، الزهرة والمريخ سيجعلانك جذّاباً في عيون الجنس الآخر. "العبقة" هي من العوارض التي تُزعجك في هذه الفترة. انْتبِه وراجِعْ طبيبك فقد تكون عوارض تضخّم الغدة الدرقية. في كُلّ الأحوال تَناوَل الأطعمة الغنية باليود الضروري لانتظام عمل الغدة.

برج الحوت

كوكب المشتري Jupiter طوال الشهر والمريخ حتى 12 من الشهر سَيُسبّبان عقبات في طريقك. لكنّك على الرغم من ذلك سَتُدبِّر أمورك وتتخطّى العراقيل. بفضل تَواجُد الشمس ومركور في برج الدلو، ستكون عنيداً ومُصرّاً لِتحقيق كُلّ أهدافك وستتطوّر إلى الأمام مع إمكانيّة بلوغ منصب أو ترقية تنتظرها منذ فترة. حاذِرْ هذا الشهر ، فلِفرط ما تريد أن تقوم بأشياء يُخشى أن تُعرّض نفسك لِلتعب ولِلتشتّت أيضاً. الأمور العاطفيّة مُيسَّرة خاصّةً للفتاة الحوت من مواليد آذار (مارس).

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