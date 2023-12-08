living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مذيعة شهيرة تقع في المحظور على الهواء.. إليكم ما فعلته!

8
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتذرت مذيعة قناة BBC مريم موشيري بعد قيامها بحركة بذيئة بإصبعها الأوسط على الهواء مباشرة.

وقالت المذيعة المخضرمة في منشور على صفحتها في منصة "إكس": "مرحبا جميعا، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو. كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعد معي تنازليا من 10-0.. وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا".

وأضافت: "لقد كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جدا لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرّد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي".

وظهرت المذيعة البالغة من العمر 46 عاما، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترفع إصبعها الأوسط، لتدرك أنها كانت على الهواء وتعود لقراءة الأخبار وكأن شيئا لم يكن.

ومريم موشيري من أصول إيرانية، عملت كمقدمة أخبار في "BBC" لأكثر من 15 عاما قبل ترقيتها لمنصب "كبير مقدمي البرامج" في 2019.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   