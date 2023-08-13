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"انا مدعيي على طليقي".. نادين نجيم: تعذبت ولن أسكت بعد الآن!

13
AUGUST
2023
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ردّت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تقارير صحافية زعمت استدعاءها إلى المحكمة في قضية رفعها طليقها هادي الأسمر بحقها.

وأوضحت نجيم عبر تطبيق "إكس" أنها الطرف المدعي لا المدعى عليه، وأنها بالفعل ذهبت إلى المحكمة منذ أسابيع على هذا الأساس، من دون إعلان ذلك، لأنها "تكتم أسرارها".

وأضافت: "ذهبت أيضاً البارحة لحضور جلسة من المفترض أنها سريّة، فتكتمت على الأمر بكل احترام"، قبل أن تتهم كاتب التقرير بالانحياز لطليقها الذي يحمل اسم عائلته.

وتابعت: "شربل الأسمر نشر خبراً كاذباً وقلب الحقيقة وصرت انا المدّعى عليها! للتوضيح انا المدعية في أكثر من تهمة، الكذب ممنوع لأنني لن أسكت عن حقي بعد الآن".

وختمت: "أتعذب منذ 4 سنوات بصمت، ولكن أن تصل الأمور إلى قلب الحقائق، فهذا ليس مقبولاً، بلغت الأمور حدها، لن أسكت عن انتهاك كرامتي وكرامة أطفالي أبداً".

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