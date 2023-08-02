عارضة ازياء لبنانية شهيرة تعلن مثليتها!

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شاركت عارضة الأزياء اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية في ولاية كاليفورنيا لارا غراوي عدد كبير من الصور برفقة حبيبتها التي تعمل أيضاً كعارضة أزياء كاري رالي.

وكانت لارا قد أعلنت منذ فترة مثليتها بمنشور عبر حسابها الخاص، وقالت: “لا يوجد شيء مثل الشعور بالقدرة على حب من تريد أن تحبه – أن يتم قبولك كما أنت. إنه شعور لا يوصف تقريبا ويحطم قلبي أن الكثيرين لم يحظوا بهذه الفرصة أبدًا أشعر بأنني محظوظة وممتنة للغاية لأن لدي القدرة على أن أكون في مكان يمكنني أن أكون فيه بأمان وآمل أن تتاح هذه الفرصة للآخرين. يرجى العلم أنه سواء كنت بالخارج أم لا، فأنت لست وحدك، فأنت محبوب وتنتمي إلى هنا. ومع ذلك، لا أستطيع أن أصدق كم من الوقت استغرقت لأكون على طبيعتي وأتمنى ألا يكون الوقت قد فات بالنسبة لي لأكون المثال الذي تحتاجه الفتيات في الشرق الأوسط. أحبكم جميعًا كثيرًا وأحب قراءة جميع رسائلكم حقًا”.