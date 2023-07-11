بالفيديو: فضيحة جنسية تطال ممثلاً سورياً شهيراً!

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو إباحي منسوب للفنان السوري أحمد رافع، وهو يتحدث خلال مكالمة هاتفية مع إحدى الفتيات.

وبدأ الممثل السوري يتحدث مع الفتاة التي كان يناديها بـ"مريومة" بكلام غير أخلاقي، دون أن يُسمع صوتها في الفيديو.

ورجح نشطاء أن تكون الفتاة التي كان يتحدث معها هي من سربت الفيديو، خاصة أنها حذفت صوتها حتى لا يتم الكشف عن هويتها، وطالب البعض الآخر من الفنان توضيح القصة، وتبريرها أو تكذيبها مع الأدلة.

من جهته، قال الفنان السوري في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن الفيديو مفبرك ولا يمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن من سربه سبق أن ابتزه وطلب منه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف دولار، أو سيقوم بنشر أشياء فاضحة.





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وأكد أنه رفض الانصياع للمبتز فقام بفبركة صور وفيديوهات له ليثير ضجة في مواقع التواصل. وأوضح أنه حاليا لا توجد أي مشكلة بينه وبين الفنان أيمن رضا، لكن المبتز استغل خلافا قديما بينهما لإثارة الفتن.

وأعرب رافع عن حبه واحترامه للشعبين العراقي واللبناني، مؤكدا على أن من نشر الفيديو يسعى لإثارة الفتن وأنه سيشتكي عليه.