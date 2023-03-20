نادين الراسي غادرت ولم تعد..

A + A -

علم موقع “بصراحة” من مصادر موثوقة ان الممثلة اللبنانية، نادين الراسي، اختلفت مع المنتج الخاص بمسلسها في سوريا وغادرت ولم تعد ترد على مكالمات شركة الانتاج.

وعلمنا ان نادين تقاضت كامل مستحقاتها عن العمل في سوريا والامر المستغرب غيابها وعدم الرد على اتصالات، ما قد يعرّض الشركة لأضرار مادية جسيمة.

الجدير ذكره ان نادين كانت تصوّر مسلسل سوري قصير بعنوان “فويس”، حيث قامت بنشر البوستر عبر حسابها على موقع انستغرام وهو من تأليف زهير رامي الملا، إخراج أمير مصطفى نعمو ومن إنتاج شركة “الأصايل الدولية”.

وكان لافتًا ان نادين قامت بحذف بوستر المسلسل عن حسابها عبر موقع انستغرام. وبنفس الوقت علمنا ان جهات معنية تقوم بمحاولة التواصل مع نادين الراسي لحل هذا الخلاف او اعادة المال لاصحابه خاصة ان معلومات كشفت ان نادين اشتكت من عدم احتراف فريق العمل.