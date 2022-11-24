ميريام فارس تعتذر بسبب Tukoh Taka

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تراجعت الفنانة ميريام فارس عن تصريحها بأن التحضيرات لأغنية Tukoh Taka استغرقت 5 سنوات، مشيرةً إلى أنها أخطأت بالتعبير بدلاً من قول 5 أشهر.





وغرّدت في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بشكر كل مين كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره 5 أشهر وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت 5 سنين سهواً، كان نهار طويل، بحبكن كتير".





وشاركت فارس أخيراً في كليب Tukoh Taka الأغنية الرسميّة لمهرجان "فيفا" الرسميّ للمُشجّعين FIFA FAN FESTIVAL، مع النجمة الأميركية نيكي ميناج والنجم الكولومبي مالوما.



