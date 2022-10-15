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"BlackPink" أول فريق كوري نسائي يرشح لجوائز عالمية

15
OCTOBER
2022
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اصبحت "BlackPink" أول فرقة فتيات كورية غنائية يتم ترشيحها لجائزة أفضل فيديو موسيقي عن أغنية "Pink Venom" في حفل جوائز MTV.

سيتنافس الفيديو الموسيقي "Pink Venom" ضد "As It Was" لهاري ستايلز و "Woman" لـ Doja Cat و "The Heart Part 5" لـ كيندريك لامار، و "Super Freaky Girl" لنيكي ميناج و "All Too Well" لـ تيلور سويفت.
سيتم اختيار الفائز بالجائزة بواسطة MTV فقط ، مما يعني أنه لا يوجد تصويت مشجعين للفئة.
وبعد ظهور قائمة المرشحين للجوائز وجدت هناك منافسة قوية بين الفريقين الكوريين الفريق العالمى BTS وفريق BlackPink، حيث رشحت الفرقتان فى كل من الفئات الآتية، فئة أفضل أداء Metaverse، فئة المغني الأكثر شهرة بين المعجبين و فئة أفضل فرقة كورية غنائية،وهذا بجانب ترشح عدد من الفرق الكورية الأخرى في فئات مختلفة كفرقة Twice،TXT وSeventeen.

وخلال الشهر الماضي غزت فرقة "BlackPink" قائمة البيلبورد لأفضل 200 أغنية، حيث إحتلت جميع أغاني ألبومها الجديد القائمة، وتعد فرقة الفتيات الكورية الأولى التي تحقق هذا الإنجاز.

وتستعد الفرقة لبداية جولاتها الغنائية خلال الشهر الجاري، والتي تحمل عنوان "BornPink" في كل من كوريا الجنوبية، أميركا الشمالية، المملكة المتحدة، أوروبا، آسيا وأستراليا.

ايلاف
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