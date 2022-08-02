دراسة: النساء أفضل من الرجال في استخدام السيارات ذاتية القيادة!

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لطالما كان موضوع ما إذا كان الرجال أو النساء أفضل في القيادة مثيرًا للجدل.

وفي حين أن الرجال يتعاملون مع موضوع قيادة النساء بتهكّم، لناحية مهاراتهن خلف عجلة القيادة، فقد أظهرت الدراسات أن السائقات هن أقل عرضة لارتكاب مخالفات القيادة.

ومع اقتراب استخدام السيارات ذاتية القيادة في الواقع، يبحث المهندسون عن كثب في العوامل كافة التي تؤثر على السلامة.

وكشفت دراسة جديدة من جامعة نيوكاسل أن المركبات ذاتية القيادة قد تحتاج إلى أن تكون مزودة بإعدادات خاصة بالجنس، إذ أن النساء أفضل في استخدامها من الرجال.

وقد وجد بحثهم أن الإناث كن أفضل في استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة للاستجابة للخطر.

وبحسب المعلومات، فالأسباب تعود الى أن النساء أظهرن رد فعل أسرع، وكنّ أقل تسرعًا، بالإضافة الى أنه كان لديهن سيطرة أفضل على عجلة القيادة.



وتشير النتائج التي نُشرت الشهر الماضي في مجلة Scientific Reports، إلى أن السيارات ذاتية القيادة قد تحتاج إلى إعدادات خاصة بالجنس والعمر.

يذكر أن 33 سيدة و43 رجلاً قد شاركوا في هذه الدراسة، وقد تمّ إخضاعهم لتجارب تحاكي استعادة السيطرة على سيارة من دون سائق بهدف مراقبة أدائهم.

وأظهرت النتائج وجود "اختلافات ملحوظة بين الجنسين"، مع قدرة النساء على الاستجابة بشكل أسرع للمخاطر، في المتوسط، من الرجال.

وكان متوسط وقت رد الفعل لاستعادة السيطرة على السيارة بالنسبة للنساء 2.45 ثانية، بينما كان 2.63 ثانية لدى الرجال.