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بطل العالم في الشطرنج يخسر أمام لاعب هندي بسن الـ16

22
FEBRUARY
2022
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تلقى الأستاذ الهندي الكبير في الشطرنج راميشبابو براغناناندا البالغ 16 عاما الثناء، بعد فوزه المدوي على المصنف الأول عالميا النروجي سفن ماغنوس كارلسن في بطولة عبر الإنترنت.

وتغلب الشاب الهندي على كارلسن البالغ 31 عاما في وقت متأخر من ليلة الاثنين الثلاثاء في دورة آيرثينغس ماسترز للشطرنج السريع.

وقال براغناناندا باقتضاب بعد فوزه باللون الأسود بـ39 حركة: “حان وقت الذهاب إلى الفراش، لا أعتقد أنه يمكنني تناول العشاء الساعة 2:30 صباحا”.

وتغلب لاعبون آخرون على ماغنوس كارلسن في الماضي، بينهم الهنديان فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا، لكن براغناناندا هو الأصغر منذ أن توج النروجي بلقب بطولة العالم عام 2013.

وأصبح المراهق الهندي، المولود في تشيناي (مدراس سابقا) في ولاية تاميل نادو (جنوب)، أصغر أستاذ دولي في التاريخ في سن العاشرة في عام 2016.

وكان كارلسن أعلن الاثنين أنه شعر بعواقب فيروس “كوفيد-19” الذي أصيب به مؤخرا.

وقال: “كان اليوم أفضل، لكن في اليومين الأولين كنت أشعر بالكاد أنني بحالة جيدة، وأفتقر إلى الطاقة ووجدت صعوبة في التركيز”.

وتوج اللاعب النروجي بلقبه العالمي الخامس على التوالي في ديسمبر الماضي، عندما تغلب على الروسي إيان نيبومنياتشتشي بعد مباراة ملحمية استمرت ثماني ساعات، وهي الأطول في بطولة العالم.

وجاء فوز براغناناندا بعد أداء مخيب للآمال في البطولة، وكان فوزه الأخير في الجولة الثامنة ضد الأستاذ الكبير الأرميني ليفون أرونيان.

ونقلت قناة “إي إس بي إن” الأميركية عن آر بي راميش مدرب براغناناندا إن “نتائجه على مدى الأشهر الستة الماضية تأرجحت بين طرفي نقيض”.

وأضاف: “هذا التقلب يمكن أن يكون مقلقا ويحتاج إلى الاستقرار. هذا الفوز على ماغنوس مهم. التغلب على أحد أقوى اللاعبين في تاريخ الشطرنج هو لحظة كبيرة بالنسبة له”.

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