بالصور: ضجة كبيرة حول اعتزال الفنانة "رغدة" وارتدائها الحجاب

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لا تزال الصورة التي ظهرت فيها الفنانة السورية رغدة بالحجاب تُحدث ضجة كبيرة بين المتابعين على السوشيال ميديا وتثير جدلاً واسعاً حول اعتزالها التمثيل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة رغدة بالحجاب داخل إحدى المقابر، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن، ولكنها نفت ذلك نفياً قاطعاً.

ونشرت رغدة صورة أظهرت فيها شعرها الأشقر الطويل لتنفي بها خبر ارتدائها الحجاب، وعلقت عليها قائلةً: "من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزال للحياة ومرّها، فلولا المرّ لما عرفنا الطعم الحلو".

وأكدت رغدة في تصريحات صحافية أنها لم تعتزل التمثيل، وكتبت عبر صفحتها موضحةً: "من المؤكد أن أعمارنا جميعاً بيد الله، والصورة التي نشرتها على حسابي في "فيسبوك" لم تكن مقصودة كما فهم الناس، وأنا لم أعتزل الفن".

وجاء هذا التوضيح بعدما كتبت رغدة تعليقاً على صورتها جاء فيه: "عشت حياتي دائماً كما قدّر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه، على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده".

يُذكر أن آخر أعمال رغدة، هو مسلسل "الضاهر" الذي عُرض عام 2019 من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ومادلين طبر وإنجي شرف وتامر عبد المنعم... وهو من تأليف الأخير، وإخراج ياسر زايد.

لها