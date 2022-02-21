living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: ضجة كبيرة حول اعتزال الفنانة "رغدة" وارتدائها الحجاب

21
FEBRUARY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا تزال الصورة التي ظهرت فيها الفنانة السورية رغدة بالحجاب تُحدث ضجة كبيرة بين المتابعين على السوشيال ميديا وتثير جدلاً واسعاً حول اعتزالها التمثيل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة رغدة بالحجاب داخل إحدى المقابر، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن، ولكنها نفت ذلك نفياً قاطعاً.

ونشرت رغدة صورة أظهرت فيها شعرها الأشقر الطويل لتنفي بها خبر ارتدائها الحجاب، وعلقت عليها قائلةً: "من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزال للحياة ومرّها، فلولا المرّ لما عرفنا الطعم الحلو".

وأكدت رغدة في تصريحات صحافية أنها لم تعتزل التمثيل، وكتبت عبر صفحتها موضحةً: "من المؤكد أن أعمارنا جميعاً بيد الله، والصورة التي نشرتها على حسابي في "فيسبوك" لم تكن مقصودة كما فهم الناس، وأنا لم أعتزل الفن".

وجاء هذا التوضيح بعدما كتبت رغدة تعليقاً على صورتها جاء فيه: "عشت حياتي دائماً كما قدّر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه، على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده".

يُذكر أن آخر أعمال رغدة، هو مسلسل "الضاهر" الذي عُرض عام 2019 من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ومادلين طبر وإنجي شرف وتامر عبد المنعم... وهو من تأليف الأخير، وإخراج ياسر زايد.

لها

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout