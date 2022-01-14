“أغرب” حجر منزلي.. صينية تخوض تجربة فريدة مع رجل غريب بسبب كورونا!

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أُجبرت امرأة صينية على البقاء في منزل رجل بالكاد تعرفه لأيام متتالية، بعد إعلان قرار إغلاق مفاجئ في مدينة تشنغتشو الصينية بسبب ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا.

وتعرفت وانغ، 30 عاماً، إلى الرجل عن طريق تطبيقات المواعدة، فقصدت منزله لمقابلته، حيث أخبرها أنه سيُعد وجبة العشاء لهما في 6 كانون الثاني.

وأوضحت وانغ في مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أنها كانت على وشك العودة إلى المنزل بعد تناول الوجبة، لتكشف بالصدفة أن الحي بأكمله قد دخل في حالة إغلاق عام طارئة.

ونظراً لعدم قدرتها على المغادرة، فقد بقيت وانغ “عالقةً” في منزل الرجل لأيام عدة. وقامت بنشر مقاطع فيديو بهدف مشاركة تجربتها غير المتوقعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقامت وانغ بتصوير الرجل المذكور وهو يطبخ لها وجبات الطعام وينظف الأرض ويعمل من المنزل.

وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو بسرعة كبيرة، حيث أصبح “لقاء” وانغ من أهم المواضيع الشائعة على منصة Weibo الصينية الشبيهة بـ”تويتر”.