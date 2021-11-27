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الحلقة الأخيرة من "الهيبة جبل"...هكذا جاءت النهاية

27
NOVEMBER
2021
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أخيراً، وبعد ساعات من التأخير لظروف تقنية، عُرضَت الحلقة الأخيرة من مسلسل “الهيبة – جبل”، على منصة “شاهد VIP”، بعد انتظار وترقّب، ووسط اعتذارات عديدة عن التأخير من منتج العمل صادق الصباح والنجم السوري تيم حسن.

الحلقة المرتقبة جاء عرضها متأخّراً كثيراً عَمّا كان ينتظره الجمهور، وكما كان متوقعاً، تمكّن جبل ورجاله من دحر “داعش” وتحرير الهيبة من سيطرته في صورة تشبه تحرير الموصل في العراق مع فارق بسيط وهو غياب تام للدولة، التي ظهرت في نهاية الحلقة عند تفكيك اللغم في بحيرة السد.

أما خبية الأمل الكبيرة، فكانت مغادرة سارة إبراهيم للهيبة (إيميه صياح)، وتركها لجبل شيخ الجبل وحيداً، في وقت كان عدداً من جمهور تيم حسن متحمّساً لعلاقة الحب بينهما، واعتبروا أنّه سيجد الحب والاستقرار مرة أخرى بعد وفاة زوجته (سيرين عبدالنور بدور نور رحمة في الجزء الثالث، وابنه سلطان)، إلّا أنّ النهاية المنطقة تمثّلت برحيل سارة برفقة عالم الآثار هانس، التي أتت بحثاً عنه، ومواصلة عملها خارج أسوار الهيبة.

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