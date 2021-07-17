فنان لبناني يفاجئ متابعيه ويقلد وائل كفوري... فيديو

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نشر الفنان اللبناني، حسين مقدم، فيديو طريف له وهو يعيد تمثيل فيديو كليب أغنية "البنت القوية" للفنان اللبناني وائل كفوري .

ونشر موقع "في الفن" المقطع الذي لاقى رواجا كبيرا، وظهر فيه حسين مقّدم مرتديا قميصا أبيض اللون محيطا نفسه بمجموعة من الشباب، وهو يحمل بيده ميكروفونا مقلدا الفنان وائل كفوري.

وتفاعل المتابعون مع المقطع ومع خفة دم الفنان حسين وظرافة المقطع وعبروا عن إعجابهم به.

ويذكر أن أغنية "البنت القوية" حصدت أكثر من 5 مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها كفيديو كليب، عبر قناة وائل كفوري الخاصّة على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.