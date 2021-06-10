فضيحة بإسم "بطل" ستار أكاديمي… والضحية أكثر من 25 ممثلة لبنانية!

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فضيحة مدوية كشف عنها نجم ستار أكاديمي الفنان المصري محمد عطية، وذلك بعد أن قام شخص بإنتحال شخصيته والتواصل مع أكثر من 25 ممثلة لبنانية لإيهامهم بعمل معه.

وهذه الفضيحة المدوية كشف عنها نجم ستار أكاديمي محمد عطية عبر صفحته الخاصة على انستغرام، إذ نشر صورة للحساب ورقم الهاتف الذي إستعمله منتحل شخصيته.

وأرفق الصورة بتعليق قال فيه:"الرقم ده فيه شخص منتحل شخصيتي وكلم اكتر من 25 ممثلة لبنانية وبيقول انه بيتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان وبيطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة ڤيديو … الشخص ده مش أنا ومافيش أي شئ من اللي بيقوله صحيح ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للإتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج."



وكان الفنان المصري قد بدا حياته الفنية، بحسب "لها" بعد نجاحه في الموسم الأول من برنامج المواهب العربي "ستار أكاديمي".

وشارك محمد عطية في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم "درس خصوصي" مع الفنانة هنا شيحة، وحسن حسني، وصلاح عبدالله، وهالة فاخر.

وتعتبر أغلب قوانين العالم انتحال الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة جريمة إلكترونية.

واتسعت أساليب وطرق الجرائم الإلكترونية مؤخرا، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وسنت أغلب الدول العربية قوانين جديدة تجرّم الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، تحت بند "الجرائم الإلكترونية"، وتشمل التشهير وإساءة الاستخدام والاستغلال وغيرها من الطرق الخاطئة التي يتبعها البعض وتختلف شدة عقوبتها بحسب نسبة الضرر الناتج عن الجرم.





لها