محمد المجذوب وخطيبته اللبنانية يدخلان القفص الذهبي

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لا تزال الصورة التي نشرتها رشا الزين بفستان الزفاف مع الفنان محمد المجذوب تثير الجدل، خصوصاً أنّ الأخير لم ينشر صورة مماثلة أو أي صورة تؤكد رسمياً زفافهما.

وفيما تساءلت المواقع الفنية عن صحة الخبر، عاد الخبر الذي نشره موقع ”زهرة الخليج“ منذ أسابيع الى الواجهة من جديد، حيث كشف المصدر عن تحضيره لعقد قرانه من الشابه اللبنانية-الألمانية في ألمانيا في الأسبوع الأوّل من شهر حزيران الجاري، ما يؤكّد دخوله القفص الذهبي.

وأشار المصدر الى أنّ الزين هي لبنانية من منطقة المنصورية، وتعمل في السفارة الألمانية في بيروت.