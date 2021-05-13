سابين تدخل القفص الذهبي وعريسها رجل أعمال وقنصل قريباً!

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دخلت النجمة سابين القفص الذهبي بعيداً من الأضواء مع عريسها رجل الأعمال اللبناني سيرج عيد، أحد أبرز الوجوه الإقتصادية في مجالات النفط والغاز والتطوير العقاري عالمياً وعضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في لندن.

وأكّدت سابين، في اتصال لـ "لها"، أنّ الزواج تمّ كنسياً قبل أشهر بعيداً من الإعلام ومن دون أي احتفال، بسبب ظروف خاصة بالعائلة، إثر وفاة والد زوجها السفير إيلي عيد على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت سابين أّنّها في صدد التحضير لمراسم زواج مدني في قبرص، حيث انتقلت للعيش مع زوجها الذي يُعيّن قريباً قنصلاً عاماً لدولة المالديف لدى قبرص.



