الفنان سمير غانم على جهاز التنفس

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نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصدر مقرب من عائلة الفنان سمير غانم، الأحد، قوله إن حالته الصحية غير مستقرة، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.



وأشار إلى أن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، حالتها مستقرة و"تتلقى العلاج" وفق بروتوكول كورونا.



وذكرت الصحيفة أن الفنان سمير غانم، تعرض لوعكة صحية بعد إصابته بـ"خلل في وظائف الكلى"، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا، فيما تتعافى زوجته حاليا من الإصابة بالفيروس.



ونقل سمير غانم (84 عاما)، الخميس، إلى مستشفى بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.



وأصيبت ابنة الفنان المصري، دنيا سمير غانم، ووالدتها بالفيروس، مع أفراد في طاقم إنتاج مسلسل "عالم موازي"، الذي تلعب دنيا دورا فيه، قبل عدة أيام.